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В Киеве перевернулся военный грузовик

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 23:11
Фото: военный грузовик (скриншот видео)
Фото: военный грузовик (скриншот видео)

В результате аварии никто не пострадал

В Киеве возле Дарницкого моста в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Дорожно-транспортное происшествие произошла на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок.

 

Фото: ДТП с военным грузовиком в Киеве

В результате аварии погибших и пострадавших нет.

 

Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями. Деталі #ДТП та інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

 

Напомним, 16 октября 2018 года возле села Поташня на участке трассы Киев-Ковель в Киевской области столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volkswagen, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

В субботу, 20 октября, в одном из сел Киевской области попали в смертельное ДТП актеры программы "Дизель шоу", в результате чего погибла актриса Марина Поплавская, остальные ехавшие в автобусе получили травмы разной степени тяжести.

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