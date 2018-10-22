У Києві перекинулася військова вантажівка

Фото: військова вантажівка (скріншот відео)

У результаті аварії ніхто не постраждав

У Києві біля Дарницького мосту в понеділок, 22 жовтня, перекинулася військова вантажівка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення і машина перекинулася на бік.

Фото: ДТП з військовою вантажівкою в Києві

У результаті аварії загиблих і постраждалих немає.

Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями. Деталі #ДТП та інформація про потерпілих встановлюється. Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018 року біля села Поташня на ділянці траси Київ-Ковель у Київській області зіткнулися вантажівка Scania і легковий автомобіль Volkswagen, у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини.

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