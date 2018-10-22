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У Києві перекинулася військова вантажівка

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 23:11
Фото: військова вантажівка (скріншот відео)
Фото: військова вантажівка (скріншот відео)

У результаті аварії ніхто не постраждав

У Києві біля Дарницького мосту в понеділок, 22 жовтня, перекинулася військова вантажівка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення і машина перекинулася на бік.

 

Фото: ДТП з військовою вантажівкою в Києві

У результаті аварії загиблих і постраждалих немає.

 

Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями. Деталі #ДТП та інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

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