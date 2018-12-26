В Киеве снова перенесли запуск электронного билета

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Презентация электронного билета была запланирована на 26 декабря

В Киеве в очередной раз перенесли презентацию электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Как сообщается, презентация Автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева (АСОП), запланированная на 26 декабря, перенесена.

"О времени и дате проведения презентации будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщали о начале тестирования электронного билета с 1 ноября.

Электронный билет будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

Контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

Сообщается, что приобрести карты, например, можно будет в кассах метрополитена, "Киевпасстранса", муниципальных и коммерческих киосках.