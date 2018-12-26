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У Києві знову перенесли запуск електронного квитка

Новини » Транспорт    26.12.2018 - 16:27
У Києві знову перенесли запуск електронного квитка
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Презентація електронного квитка була запланована на 26 грудня

У Києві в черговий раз перенесли презентацію електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті на невизначений термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.

Як повідомляється, презентацію Автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва (АСОП), запланована на 26 грудня, перенесено.

"Про час і дату проведення презентації буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше в КМДА повідомляли про початок тестування електронного квитка з 1 листопада.

Електронний квиток буде діяти на всі види громадського транспорту на основі безконтактної електронної пластикової карти.

Контролери будуть мати спеціальні прилади для перевірки транспортної картки пасажира.

Повідомляється, що придбати карти, наприклад, можна буде в касах метрополітену, "Київпастрансу", муніципальних і комерційних кіосках.

 

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