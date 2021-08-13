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У Києві перекривають рух по вулиці Борщагівська: схема об'їзду

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П'ятниця 13 серпня 2021 09:17
У Києві перекривають рух по вулиці Борщагівська: схема об'їзду Фото: в Києві по вулиці Борщагівська перекривають рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на частині вулиці Борщагівської перекриютть рух транспорту. Обмеження будуть діяти упродовж 13-17 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ.Трафік".

Рух транспорту по вулиці перекриють з 21:00 13 серпня.

"Завершується капітальний ремонт вул. Борщагівської. Упродовж 13-17 серпня виконуватимуть фінальне асфальтування на ділянці від просп. Повітрофлотського до Індустріального шляхопроводу. Під час робіт рух на частині вулиці буде перекрито", - йдеться в повідомленні.

Схема об'їзду: вул. В. Чорновола - просп. Перемоги - вул. П. Нестерова -
вул. А. Цедіка - вул. О. Довженка - вул. В. Гетьмана

Рух у напрямку середмістя буде відкрито.

У Києві перекривають рух по вулиці Борщагівська: схема об'їзду

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Київ Обмеження руху
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