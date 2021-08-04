UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве перекрыли движение по прилегающим к Кабмину улицам

Автор: Инна Собора

Правоохранители перекрыли движение на улицах вблизи Кабинета Министров Украины. Там проводится спецоперация, поскольку мужчина с гранатой угрожает взорвать здание правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Перекрыты улица Грушевского и Садовая.

"Патрульные перекрыли движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую в связи с проведением специальной полицейской операции", - говорится в сообщении.

Напомним, на месте правоохранители проволят перговоры с мужчиной. В Киеве введена специальная полицейская операция.

Около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украиныполицияограничение движения