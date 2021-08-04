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У Києві перекрили рух прилеглими до Кабміну вулицями

Автор: Инна Собора

Правоохоронці перекрили рух на вулицях поблизу Кабінету міністрів України. Там проводиться спецоперація, оскільки чоловік з гранатою погрожує підірвати будівлю уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

Перекриті вулиця Грушевського та Садова.

"Патрульні перекрили рух вулицею Грушевського (від Паркової дороги до Шовковичної) та вулицю Садову у зв'язку з проведенням спеціальної поліцейської операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на місці правоохоронці проволять перговори із чоловіком. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.

Близько 10 години ранку до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

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