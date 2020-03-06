В Киеве перекроют пешеходный мост на Труханов остров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение по мосту будет запрещено с 8:00 10 марта до 23:00 12 марта

Парковый пешеходный мост на Труханов остров в Киеве перекроют с 10 по 12 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевавтодор" в Facebook.

Проход пешеходов и проезд велосипедистов ограничат в связи с ремонтом элементов противовеса моста возле опоры № 3.

В "Киевавтодоре" отметили, что больше всего людей пользуется мостом в выходные, поэтому ремонт будут выполнять в будни. Закончить работы коммунальщики планируют до следующих выходных.

ПРОХІД І ПРОЇЗД ПАРКОВИМ ПІШОХІДНИМ МОСТОМ ТИМЧАСОВО ПЕРЕКРИЮТЬ З 8:00 10 БЕРЕЗНЯ ДО 23:00 12 БЕРЕЗНЯ На Парковому... Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Напомним, в прошлом году обвалилась часть бетонной конструкции Пешеходного моста, который объединяет правый берег Киева с Трухановым островом. В Киевской городской государственной администрации осмотрели повреждения и уточнили, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный).

В результате, киевские коммунальные службы заявили, что мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов "Киевавтодормоста". Подтвердил безопасность моста и городской голова Киева Виталий Кличко.