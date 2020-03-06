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У Києві перекриють пішоходний міст на Труханів острів

Новини » Інфраструктура     06.03.2020 - 15:39
У Києві перекриють пішоходний міст на Труханів острів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух мостом буде заборонено з 8:00 10 березня до 23:00 12 березня

Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві перекриють з 10 по 12 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київавтодор" у Facebook.

Прохід пішоходів та проїзд велосипедистів обмежать у зв’язку з ремонтом елементів противаги мосту біля опори № 3.

У "Київавтодорі" зазначили, що найбільше людей користується мостом у вихідні, тому ремонт виконуватимуть у будні. Закінчити роботи комунальники планують до наступних вихідних.

ПРОХІД І ПРОЇЗД ПАРКОВИМ ПІШОХІДНИМ МОСТОМ ТИМЧАСОВО ПЕРЕКРИЮТЬ З 8:00 10 БЕРЕЗНЯ ДО 23:00 12 БЕРЕЗНЯ На Парковому...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Нагадаємо, минулого року обвалилася частина бетонної конструкції Пішохідного моста, який з'єднує правий берег Києва з Трухановим островом. У Київській міській державній адміністрації оглянули пошкодження та уточнили, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

У результаті київські комунальні служби заявили, що міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців "Київавтошляхміст". Підтвердив безпечність мосту і міський голова Києва Віталій Кличко.

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