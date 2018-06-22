У Києві перекриють одну з центральних вулиць у зв'язку зі святкуванням Дня молоді

У столиці перекриють рух по вулиці Володимирській

У Києві частково перекриють вулицю Володимирську у зв'язку зі святкуванням Дня молоді 24 червня. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з проведенням Дня молоді 24 червня буде перекрито вул. Володимирську від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 00:00 24 червня до 6:00 25 червня тролейбусні маршрути №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н слідуватимуть від вул. Белицької до бульвару Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі власним маршрутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 24 червня буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту.