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У Києві перекриють одну з центральних вулиць у зв'язку зі святкуванням Дня молоді

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 13:36
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці перекриють рух по вулиці Володимирській

У Києві частково перекриють вулицю Володимирську у зв'язку зі святкуванням Дня молоді 24 червня. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з проведенням Дня молоді 24 червня буде перекрито вул. Володимирську від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 00:00 24 червня до 6:00 25 червня тролейбусні маршрути №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н слідуватимуть від вул. Белицької до бульвару Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі власним маршрутом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 24 червня буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту.

 

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Теги публікації: Київ, транспорт, движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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