В Киеве переименуют ряд улиц: список новых названий

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слипака. Также в столице будет переименован ряд улиц и переулков.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, передает пресс-служба администрации.

"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представят украинские артисты", - отметила Марина Хонда.

Комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:

проезда от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские Липки" в Печерском районе на название "улица Николая Костомарова";

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная".

Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:

переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;

переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

переименование улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

переименование улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Проновскую;

переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;

переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.

Кроме этого, комиссия КГГА поддержала присвоение детской школе искусств № 5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе № 29 І-ІІІ ступеней Оболонского района г. Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.