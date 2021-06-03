В Киеве переименуют ряд улиц: список новых названий

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слипака. Также в столице будет переименован ряд улиц и переулков.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, передает пресс-служба администрации.
"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представят украинские артисты", - отметила Марина Хонда.
Кроме этого, комиссия КГГА поддержала присвоение детской школе искусств № 5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе № 29 І-ІІІ ступеней Оболонского района г. Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.
Напомним, в конце апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признано изменение названий четырех столичных улиц.