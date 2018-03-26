В Киеве у пассажира метро изъяли 2,5 кг пороха

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы

В Киеве на станции метро "Вокзальная" правоохранители изъяли у пассажира 2,5 кг пороха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Во время несения службы на станции метро "Вокзальная" полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько свертков с неизвестным порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у мужчины, 25-летнего уроженца Полтавской области, 2,5 кг неизвестного вещества, похожего на порох.

Фото: изъятое вещество (kyiv.npu.gov.ru)

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: задержанный злоумышленник (kyiv.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали на станции метро "Житомирская" мужчину со взрывчаткой.