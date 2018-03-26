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У Києві у пасажира метро вилучили 2,5 кг пороху

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 22:03
Фото: метро "Вокзальна" (РБК-Україна)
Фото: метро "Вокзальна" (РБК-Україна)

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві на станції метро "Вокзальна" правоохоронці вилучили у пасажира 2,5 кг пороху. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Під час несення служби на станції метро "Вокзальна" поліцейські метрополітену звернули увагу на пасажира із сумкою, який помітно нервував. Правоохоронці зупинили його для перевірки особи, а в сумці виявили кілька пакунків із невідомою порошкоподібною речовиною", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили у чоловіка, 25-річного уродженця Полтавської області, 2,5 кг невідомої речовини, схожої на порох. 

Фото: вилучена речовина (kyiv.npu.gov.ua)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали на станції метро "Житомирська" чоловіка із вибухівкою.

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Теги публікації: Київ, полиция, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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