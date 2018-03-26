У Києві у пасажира метро вилучили 2,5 кг пороху

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві на станції метро "Вокзальна" правоохоронці вилучили у пасажира 2,5 кг пороху. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Під час несення служби на станції метро "Вокзальна" поліцейські метрополітену звернули увагу на пасажира із сумкою, який помітно нервував. Правоохоронці зупинили його для перевірки особи, а в сумці виявили кілька пакунків із невідомою порошкоподібною речовиною", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили у чоловіка, 25-річного уродженця Полтавської області, 2,5 кг невідомої речовини, схожої на порох.

Фото: вилучена речовина (kyiv.npu.gov.ua)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали на станції метро "Житомирська" чоловіка із вибухівкою.