В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса, его задержали
В Киеве в районе улицы Чернобыльской пассажир выстрелил в грудь водителю автобуса. Полиция задержала стрелявшего.
"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.
Правоохранители догнали стрелявшего и задержали. При себе он имел предмет, похожий на револьвер.
Раненого госпитализировали.
Следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции также прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.
Напомним, на днях в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Подозреваемого задержали, пострадавшего доставили в больницу.
Как писало РБК-Украина, в апреле в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе. Один из них получил ранения.