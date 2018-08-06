В Києві очікуються короткочасні дощі та грози

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень температура підніметься до +30

У Києві сьогодні, 6 серпня, очікуються короткочасні дощі та грози. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що в Києві очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Загалом у столиці прогнозується мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вдень становитиме від +28 до +30.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в країні. Зокрема, за даними синоптиків, у Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській, а також у Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Відзначимо, в Португалії температура повітря в суботу, 4 серпня, наблизилася до 47 градусів, що є рекордним значенням для материкової частини країни за останні 18 років. Рекорд був зафіксований в центральній частині країни в районі Алвега (округ Сантарен), де термометр показав 46,8 градуси. Вище 46 градусів стовпчик термометра також піднявся в Сантаримі, Алькасер-ду-Салі, Коруче, Альваладе і Пегосі.