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В Киеве ожидается ухудшение погоды: прогноз на завтра

Фото: В Киеве ожидается ухудшение погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 6 июля, в Киеве ожидается непогода. В частности, гроза, в отдельных районах возможен град и сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Специалисты КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

В городской администрации предупредили, что во время грозы возможны подтопления дорожной сети, поэтому на местах будет дежурить спецтехника "Киевавтодора".

Напомним, сегодня в Украине снова ожидается жаркая погода, но на западе дожди и грозы.

Кроме того, синоптики обновили прогноз погоды на июль и отметили, что украинцев ждут ливни и засуха.

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