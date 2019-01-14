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У Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 10:06
У Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні в Києві температура повітря складе близько 0

У Києві сьогодні, 14 січня, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні в Києві очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Також прогнозується хмарність, температура вдень близько 0.

Для запобігання травматизму і аварій пішоходів і водіїв закликають бути обережними, пересуваючись по місту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок, 14 січня, за даними Гідрометцентру, очікується різка зміна погодних умов. Синоптики попереджають, що через різке потепління в один день можна буде спостерігати сніг, дощ, відлигу, мороз і сильний вітер.

Також за прогнозом синоптиків, сьогодні на більшій частині України очікується невеликий сніг. На заході і півдні з дощем, вночі у Карпатах та на Закарпатті будуть значні опади. На дорогах можлива ожеледиця, вітер південно-західний, вдень у західній частині 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат 25-30 м/с і заметілі.

 

Погода на сьогодні: майже у всіх областях сніг, вдень до -2
Новини України ГідрометцентрКиївгололедица
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