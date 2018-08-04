В Киеве в ближайшие два часа ожидается гроза

Киевлянам советуют плотно закрыть все окна домов

В ближайшие два часа с удержанием до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в Киеве ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Украине 4-6 августа ожидается высокий (4 класса) и чрезвычайный уровень пожарной опасности в некоторых областях: 4 августа в восточных и Сумской областях, 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Киеве 4-5 августа ожидается высокий уровень пожарной опасности. В Киевской области 4-5 августа также будет преобладать высокая пожарная опасность.