У Києві очікується гроза у найближчі дві години

Киянам радять щільно закрити усі вікна будинків

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у Києві очікуються грози. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, в Україні 4-6 серпня очікується високий (4 класу) та надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях: 4 серпня у східних та Сумській областях, 5 серпня і в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях, 6 серпня і у Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Києві 4-5 серпня очікується високий рівень пожежної небезпеки. У Київській області 4-5 серпня також переважатиме висока пожежна небезпека.