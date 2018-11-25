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В Киеве ожидается гололедица и налипание мокрого снега

Новости » Общество    25.11.2018 - 12:40
В Киеве ожидается гололедица и налипание мокрого снега
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы

Синоптики предупредили о возможности гололеда на дорогах и налипания мокрого снега в Киеве в воскресенье, 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ухудшение погоды в столице ожидается в ближайший час и продержится до конца текущих суток.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 25 ноября, в течение суток 26 ноября гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает жителей города быть осторожными передвигаясь по городу и рекомендует соблюдать правила во время гололеда.

Напомним, что по прогнозам синоптиков сегодня, 25 ноября, в Украине осадков не ожидается, но в северных регионах страны возможен снег. Также синоптики предупреждали о возможном снеге с дождем в столице.

Погода на сегодня: на севере Украины снег, температура до +9 Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Новости Украины Гидрометцентр
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