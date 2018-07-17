В Киеве в озере утонул мужчина

Погибшим оказался мужчина в возрасте около 40 лет

В Киеве в озере Опечень утонул мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, спасателям о происшествии сообщили 17 июля после 11 часов дня. Водолазы, которых направили на место происшествия, обнаружили на поверхности воды в одном метре от берега тело мужчины примерно 40 лет. Обнаруженное тело передали правоохранителям.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что с начала лета в столице погибли 18 человек, а за аналогичный период в 2017 году погибших было вдвое меньше.

Спасатели призывают киевлян соблюдать правила безопасного отдыха у водоемов.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным ГСЧС, на водоемах страны с начала года погибли около 600 человек.