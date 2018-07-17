У Києві у озері потонув чоловік

Загиблим виявився чоловік віком близько 40 років

У Києві у озері Опечень потонув чоловік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, рятувальникам про подію повідомили 17 липня після 11 голини дня. Водолази, яких було направлено на місце події, виявили на поверхні води в одному метрі від берега тіло чоловіка приблизно 40 років. Виявлене тіло передали правоохоронцям.

Крім того, у ДСНС повідомили, що з початку літа в столиці загинули 18 осіб, а за аналогічний період 2017 року загиблих було вдвічі менше.

Рятувальники закликають киян дотримуватися правил безпечного відпочинку біля водоймищ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними ДСНС, на водоймах країни з початку року загинули близько 600 осіб.