ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве отремонтируют дорожное покрытие на нескольких важных объектах

Новости » Инфраструктура    09.01.2019 - 12:33
В Киеве отремонтируют дорожное покрытие на нескольких важных объектах
Фото: Александр Густелев (kyivcity.gov.ua)

В 2019 году многочисленные объекты дорожной инфраструктуры ждет капитальный ремонт

В Киеве в 2019 году отремонтируют дорожное покрытие на нескольких важных для столицы объектах. Об этом сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Будет завершен полный комплекс работ на улицах Алма-Атинской, Заболотного, Семьи Кульженкив, Туполева, проспектах Палладина и Правды. Долгожданный капитальный ремонт начнется на улицах Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Кроме того, работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова", – отметил генеральный директор "Киевавтодора".

Другим важным объектом 2019 года станет начало строительства автомобильной дороги между ул. Довбуша и Броварским проспектом. Строительство новой дороги качественно улучшит транспортное сообщение микрорайона ДВРЗ, ведь на сегодня единственным сообщением для всех его жителей остается ул. Алма-Атинская.

Также, по данным пресс-службы, в 2019 году активно продолжатся работы по ремонту искусственных сооружений. В частности, будет капитально отремонтирован путепровод на пересечении ул. Богатырской и ул. Степана Бандеры, путепровод на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод тому подобное.

Кроме того, начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении бульвара Вернадского – ул. Ефремова с просп. Палладина и на примыкании ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской до бульвара Дружбы Народов.

Как отметили в КГГА, позитивная новость ждет и поклонников двухколесного транспорта – строительство велодорожки на Набережном шоссе. Также устройство велодорожек предусмотрено на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, просп. Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и других.

"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева
Новости Украины дорогиКиевКГГА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь