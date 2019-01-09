У Києві відремонтують дорожнє покриття на кількох важливих об’єктах

Фото: Олександр Густєлєв (kyivcity.gov.ua)

У 2019 році на численні об’єкти дорожньої інфраструктури чекає капітальний ремонт

У Києві у 2019 році відремонтують дорожнє покриття на кількох важливих для столиці об’єктах. Про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

"Буде завершено повний комплекс робіт на вулицях Алматинській, Заболотного, Сім’ї Кульженків, Туполєва, проспектах Палладіна та Правди. Довгоочікуваний капітальний ремонт розпочнеться на вулицях Борщагівській, Милославській, Богдана Хмельницького, Терещенківській, проспектах Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе. Крім того, роботи з реконструкції очікують на Пейзажну алею та вулицю Федорова", – зазначив генеральний директор "Київавтодору".

Іншим важливим об’єктом 2019 року стане початок будівництва автомобільної дороги між вул. Довбуша та Броварським проспектом. Будівництво нової дороги якісно покращить транспортне сполучення мікрорайону ДВРЗ, адже на сьогодні єдиним сполученням для всіх його мешканців залишається вул. Алматинська.

Також, за даними прес-служби, у 2019 році активно продовжуватимуться роботи з ремонту штучних споруд. Зокрема, буде капітально відремонтовано шляхопровід на перетині вул. Богатирської та просп. Степана Бандери, шляхопровід на перетині вул. Богатирської та Оболонського проспекту, Борщагівський шляхопровід тощо.

Крім того, розпочнеться реконструкція транспортної розв’язки на перетині бульвару Вернадського – вул. Єфремова із просп. Палладіна та на примиканні вул. Старонаводницької і вул. Лаврської до бульвару Дружби Народів.

Як зазначили у КМДА, позитивна новина чекає і на прихильників двоколісного транспорту – будівництво велодоріжки на Набережному шосе. Також улаштування велодоріжок передбачено на вулицях Борщагівській, Милославській, Чорнобильській, просп. Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе та інших.