В Киеве отменяют ряд рейсов городской электрички: список маршрутов
Фото: в Киеве отменяют ряд рейсов городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве отменяется курсирование рейсов городской электрички. Причина в том, что на путях станции "Почайна" 16, 17 декабря проходят ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".
Отменяют ряд рейсов городской электрички:
- №7502 Почайна-Дарница,
- №7507 Троещина-Почайна,
- №7321/7322 Дарница-Дарница,
- №7323 Дарница-Борщаговка,
- №7329 Дарница-Борщаговка,
- №7324 Киев - Волынский-Дарница.
Также меняется маршрут следования электропоездов: №7330 Киев-Волынский-Дарница (через ж.п. Северный).