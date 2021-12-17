ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве отменяют ряд рейсов городской электрички: список маршрутов

Новина українською →
Киев, Пятница 17 декабря 2021 11:42
В Киеве отменяют ряд рейсов городской электрички: список маршрутов Фото: в Киеве отменяют ряд рейсов городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве отменяется курсирование рейсов городской электрички. Причина в том, что на путях станции "Почайна" 16, 17 декабря проходят ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".

Отменяют ряд рейсов городской электрички:

  • №7502 Почайна-Дарница,
  • №7507 Троещина-Почайна,
  • №7321/7322 Дарница-Дарница,
  • №7323 Дарница-Борщаговка,
  • №7329 Дарница-Борщаговка,
  • №7324 Киев - Волынский-Дарница.

Также меняется маршрут следования электропоездов: №7330 Киев-Волынский-Дарница (через ж.п. Северный).

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
DAILY
Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины