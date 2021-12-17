ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві скасовують ряд рейсів міської електрички: список маршрутів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 11:42
У Києві скасовують ряд рейсів міської електрички: список маршрутів Фото: в Києві скасовують ряд рейсів міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві скасовується курсування рейсів міської електрички. Причина у тому, що на коліях станції "Почайна" 16, 17 грудня проходять ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київпастранс".

Скасовують ряд рейсів міської електрички:

  • №7502 Почайна-Дарниця,
  • №7507 Троєщина-Почайна,
  • №7321/7322 Дарниця-Дарниця,
  • №7323 Дарниця-Борщагівка,
  • №7329 Дарниця-Борщагівка,
  • №7324 Київ- Волинський-Дарниця.

Також змінюється маршрут прямування електропоїздів: №7330 Київ- Волинський- Дарниця ( через з.п. Північна).

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах