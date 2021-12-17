У Києві скасовують ряд рейсів міської електрички: список маршрутів
Фото: в Києві скасовують ряд рейсів міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві скасовується курсування рейсів міської електрички. Причина у тому, що на коліях станції "Почайна" 16, 17 грудня проходять ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київпастранс".
Скасовують ряд рейсів міської електрички:
- №7502 Почайна-Дарниця,
- №7507 Троєщина-Почайна,
- №7321/7322 Дарниця-Дарниця,
- №7323 Дарниця-Борщагівка,
- №7329 Дарниця-Борщагівка,
- №7324 Київ- Волинський-Дарниця.
Також змінюється маршрут прямування електропоїздів: №7330 Київ- Волинський- Дарниця ( через з.п. Північна).