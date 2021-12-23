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В Киеве снова отменяют рейсы городской электрички: маршруты

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве в пятницу, 24 декабря, отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в Киевпасстрансе, 24 декабря отменяются две электрички по маршруту Дарница - Дарница:

  • 7307/7308;
  • 7315/7316.

Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. Киевпасстранс принес извинения пассажирам за временные трудности.

Отметим, в столице на этой неделе несколько дней подряд отменяют рейсы городской электрички.

Напомним, 22 декабря в Киеве отменили три рейса электрички.

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