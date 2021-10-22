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В Киеве отменят три городские электрички: дата

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Киев, Пятница 22 октября 2021 17:13
В Киеве отменят три городские электрички: дата Фото: в Киеве 23 октября отменят движение трех городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве 23 октября отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в Киевпасстрансе, 23 октября отменяются следующие электрички:

  • 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
  • 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
  • 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. О возобновлении движения электричек в Киевпасстрансе пообещали сообщить отдельно.

Организация принесла извинения пассажирам за временные трудности.

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