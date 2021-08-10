У Києві скасують рух трьох міських електричок: дата
Фото: у Києві обмежать рух трьох міських електричок з 11 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві скасують рейси трьох міських електричок. Це пов’язано з технічними причинами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Починаючи з 11 серпня, рух електричок 7304 (Київ - Волинський - Дарниця), 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський) й 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка) тимчасово призупинено.
Відповідне рішення було прийнято через технічні причини.
Дата відновлення руху не уточнюється.