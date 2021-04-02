В Киеве отменили плату за парковку на время локдауна

"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис", - сказал он.

При этом он отметил, что эта мера приведет к потерям городского бюджета.

Как сообщало РБК-Украина, карантин в Киеве ужесточается с 5 апреля. Согласно решению, обучение в школах, училищах и вузах всех типов и форм собственности переводится на дистанционных режим. Также приостанавливается работа детских садов и учреждений внешкольного образования.

Метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт с 00:00 5 апреля должны перейти на режим специальных перевозок. Перевозить будут только пассажиров, у которых есть специальные пропуска, удостоверения личности и маски.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце марта 2021 года общенациональный локдаун поддерживают только четверть украинцев.