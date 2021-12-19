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В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички

Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 19 декабря, в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички. В частности, по техническим причинам не будут курсировать пять рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Киевпастранса".

"Внимание! 19 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички №7416, №7425, №7426, №7433, №7434", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсы отменяются по техническим причинам.

Напомним, на этой неделе уже отменяли рейсы городской электрички в Киеве в связи с ремонтом на путях в районе станции "Почайна".

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Киев