Сегодня, 19 декабря, в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички. В частности, по техническим причинам не будут курсировать пять рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Киевпастранса".
"Внимание! 19 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички №7416, №7425, №7426, №7433, №7434", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что рейсы отменяются по техническим причинам.
Напомним, на этой неделе уже отменяли рейсы городской электрички в Киеве в связи с ремонтом на путях в районе станции "Почайна".