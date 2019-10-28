В Киеве отложили полный переход на е-билет

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Полный переход на е-билет перенесли на 1 апреля 2020 года

В Киеве до апреля 2020 года отложили полный переход на электронный билет в общественном транспорте. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, опубликованном на сайте КГГА.

Согласно распоряжению, продлевается эксперимент по введению электронного билета. Также до апреля откладывается введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в промышленную эксплуатацию.

Отметим, ранее предполагалось, что с 31 октября эта система уже заработает в Киеве в полном объеме. Теперь запуск перенесен на 1 апреля 2020 года.

Напомним, ранее предполагалось, что в общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов из-за того, что "Киевпастранс" увольняет 1100 сотрудников в связи с переходом на автоматизированную систему контроля оплаты проезда. Вместо них будут работать контролеры с устройствами для проверки оплаты проезда. Кроме того, в ноябре полностью запустят оплату проезда банковской карточкой.

Также планировалось, что Киев откажется от бумажных билетов в транспорте с 1 ноября.