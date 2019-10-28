У Києві відклали повний перехід на е-квиток

Ілюстративне фото (facebook.com/davtyan.dmytro)

Повний перехід на е-квиток перенесли на 1 квітня 2020 року

У Києві до квітня 2020 року відклали повний перехід на електронний квиток у громадському транспорті. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації, опублікованому на сайті КГГА.

Згідно з розпорядженням, продовжується експеримент по запровадженню електронного квитка. Також до квітня відкладається введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в промислову експлуатацію.

Зазначимо, раніше передбачалося, що з 31 жовтня ця система запрацює у Києві в повному обсязі. Тепер запуск перенесено на 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що в громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів через те, що "Київпастранс" звільняє 1100 співробітників у зв'язку з переходом на автоматизовану систему контролю оплати проїзду. Замість них працюватимуть контролери з пристроями для перевірки оплати проїзду. Крім того, в листопаді повністю запустять оплату проїзду банківською карткою.

Також планувалося, що Київ відмовиться від паперових квитків в транспорті з 1 листопада.