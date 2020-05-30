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В Киеве открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать

Новости » Коронавирус     30.05.2020 - 13:00
В Киеве открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать
Фото: в Киеве с 30 мая открылись ТРЦ (РБК-Украина)

Торговые центры столицы открылись для посетителей спустя два с половиной месяца

В рамках ослабления карантина в Киеве с 30 мая открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.

Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

  • пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;
  • работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;
  • регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;
  • разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:

  • торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;
  • реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;
  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

Напомним, очередное ослабление карантина в Киеве запланировано на 1 июня, в столице откроют детские сады и школы для проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Тем временем в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в одном из общежитий, а суточный прирост заболевших составил 55 человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевярмаркаТРЦ
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