В Киеве открылись ТРЦ и продуктовые ярмарки: как они будут работать

Фото: в Киеве с 30 мая открылись ТРЦ (РБК-Украина)

Торговые центры столицы открылись для посетителей спустя два с половиной месяца

В рамках ослабления карантина в Киеве с 30 мая открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.

Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;

работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;

регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;

разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:

торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;

реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;

защитные экраны между продавцами и покупателями.

Напомним, очередное ослабление карантина в Киеве запланировано на 1 июня, в столице откроют детские сады и школы для проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Тем временем в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в одном из общежитий, а суточный прирост заболевших составил 55 человек.

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Автор: РБК-Украина