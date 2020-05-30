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У Києві відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони будуть працювати

Новини » Коронавірус     30.05.2020 - 13:00
У Києві відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони будуть працювати
Фото: у Києві з 30 травня відкрилися ТРЦ (РБК-Україна)

Торгові центри столиці відкрилися для відвідувачів через два з половиною місяці

В рамках ослаблення карантину в Києві з 30 травня відкрилися торгово-розважальні центри. Також у столиці поновилися продуктові ярмарки.

Рішення про відкриття ТРЦ на цьому тижні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

Міська влада дозволила з 30 травня відкрити ТРЦ, але без роботи розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. При цьому торгові центри обов'язково мають дотримуватися основних санітарних норм і регламентів:

  • пункти температурного контролю і санітайзери на входах до ТРЦ;
  • робота персоналу і допуск відвідувачів тільки при наявності захисних масок;
  • регулярна дезінфекція приміщень і санітарна обробка;
  • розмітка для дотримання дистанції в місцях можливого скупчення.

Крім того, вже з цього тижня дозволена робота сільськогосподарських ярмарків, перші з них відкрилися ще 26 травня. На них також поширюються карантинні обмеження:

  • торгові точки повинні знаходитися на відстані не менше 3 метрів один від одного;
  • реалізація продукції тільки одного напрямку на кожній торговій точці;
  • захисні екрани між продавцями і покупцями.

Нагадаємо, чергове ослаблення карантину в Києві заплановано на 1 червня, в столиці відкриють дитячі садки і школи для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Тим часом в Києві зафіксували новий спалах коронавірусу в одному з гуртожитків, а добовий приріст хворих склав 55 осіб.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївярмаркаТРЦ
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