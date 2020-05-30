У Києві відкрилися ТРЦ і продуктові ярмарки: як вони будуть працювати

Торгові центри столиці відкрилися для відвідувачів через два з половиною місяці
В рамках ослаблення карантину в Києві з 30 травня відкрилися торгово-розважальні центри. Також у столиці поновилися продуктові ярмарки.
Рішення про відкриття ТРЦ на цьому тижні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Києва.
Міська влада дозволила з 30 травня відкрити ТРЦ, але без роботи розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. При цьому торгові центри обов'язково мають дотримуватися основних санітарних норм і регламентів:
Крім того, вже з цього тижня дозволена робота сільськогосподарських ярмарків, перші з них відкрилися ще 26 травня. На них також поширюються карантинні обмеження:
Нагадаємо, чергове ослаблення карантину в Києві заплановано на 1 червня, в столиці відкриють дитячі садки і школи для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Тим часом в Києві зафіксували новий спалах коронавірусу в одному з гуртожитків, а добовий приріст хворих склав 55 осіб.
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Автор: РБК-Україна