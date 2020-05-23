В Киеве открыли уже 43 рынка: список

Они выполнили требования Госпродпотребслужбы
В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать 23 мая 43 агропродовольственных рынки. На торговых площадках должны обеспечить ряд стандартных требований.
Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
С 23 мая откроются:
- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А;
- Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
- Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
- Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1;
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
- ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
- ЗАО "Рынок Нивки", ул. Щербакивского, 47;
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;
- ООО "ТК Борщаговский Рынок Западный", ул. Депутатская, 2;
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18;
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;
- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;
- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;
- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;
- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;
- Рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", б-р Кольцова, 12;
- ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;
- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;
- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма Гарант", ул. Соломенская, 24;
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1;
- Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17;
- ЗАО "Рынок Оболонь", ул. Героев Днепра, 41;
- ООО "Торговый комплекс Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А;
- Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А;
- Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7;
- Т/М "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11;
- Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А;
- Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д;
- Рыночный площадка ООО "Южный", ул. Декабристов, 2-А;
- ООО "Лилия - МБ", ул. Героев Сталинграда, 46-А;
- ООО "Печерский рынок", филиал, ул. М. Бойчука, 1/2;
- Рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", филиал, ул. Симиренко, 5;
- Рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", ул. Ильенко, 1;
- Рыночная площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", ул. Декабристов, 12-А.
На рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
Кроме того, рынки должны быть обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.
Напомним, 15 мая в Киеве открыли 33 продовольственных рынка.
Автор: Максим Зайченко