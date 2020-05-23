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В Киеве открыли уже 43 рынка: список

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Они выполнили требования Госпродпотребслужбы

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать 23 мая 43 агропродовольственных рынки. На торговых площадках должны обеспечить ряд стандартных требований.

Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С 23 мая откроются:

  • Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А;
  • Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;
  • ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;
  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;
  • КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
  • Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
  • Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
  • Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
  • Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1;
  • Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;
  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
  • ЗАО "Рынок Нивки", ул. Щербакивского, 47;
  • МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;
  • ООО "ТК Борщаговский Рынок Западный", ул. Депутатская, 2;
  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18;
  • ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;
  • ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;
  • Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;
  • Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;
  • ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;
  • Рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", б-р Кольцова, 12;
  • ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;
  • ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;
  • Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма Гарант", ул. Соломенская, 24;
  • КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;
  • ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1;
  • Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17;
  • ЗАО "Рынок Оболонь", ул. Героев Днепра, 41;
  • ООО "Торговый комплекс Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А;
  • Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А;
  • Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7;
  • Т/М "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11;
  • Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А;
  • Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д;
  • Рыночный площадка ООО "Южный", ул. Декабристов, 2-А;
  • ООО "Лилия - МБ", ул. Героев Сталинграда, 46-А;
  • ООО "Печерский рынок", филиал, ул. М. Бойчука, 1/2;
  • Рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", филиал, ул. Симиренко, 5;
  • Рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", ул. Ильенко, 1;
  • Рыночная площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", ул. Декабристов, 12-А.

На рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

Кроме того, рынки должны быть обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Напомним, 15 мая в Киеве открыли 33 продовольственных рынка.

Автор: Максим Зайченко

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