У Києві відкрили вже 43 ринки: список

Фото: продавець передає покупцеві куплений товар (РБК-Україна)

Вони виконали вимоги Держпродспоживслужби

У Києві виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати 23 травня 43 агропродовольчих ринки. На торгових майданчиках повинні забезпечити ряд стандартних вимог.

Про це повідомляє прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З 23 травня відкриються:

Торговельна площадка "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А;

Ринок "Деміївська", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1;

ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65;

Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2;

КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;

ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1;

Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;

КП "Бессарабський ринок", Бесарабська площа, 2;

Ринок "Лівобережний" ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3;

Т/М "Дарниця", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5;

Ринок "Шлях", ТОВ "Горизонт-Інвест", вул. Зодчих, 52/1;

Ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6;

Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38;

ТОВ "РУИОЛ", "Ринок Вигурівський", вул. Бальзака, 94;

ЗАТ "Ринок " Нивки", вул. Щербаківського, 47;

МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13;

ТОВ "ТК Борщагівський Ринок Західний", вул. Депутатська, 2;

Ринок "Отрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар Вацлава Гавела, 18;

ТОВ "Квіткова Галявина" Ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1;

ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18;

Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", вул. Мінський, 2-А;

Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок Виноградар", вул. Василя Порика, 2-А;

ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32;

Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД Дніпро", б-р Кольцова, 12;

ЗАТ "Фірма "Лісова" Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2;

ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15;

Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма Гарант", вул. Солом'янська, 24;

КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16;

ТОВ "Нісеко", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1;

Ринок "Полюс", ТОВ "Агро-Еко-Вектор", вул. Маяковського, 17;

ЗАТ "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41;

ТОВ "Торговий комплекс "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А;

Ринок "Мостицький", вул. Правди, 3-А;

Ринковий комплекс "Севастопольський", б-р Чоколівський, 5-7;

Т/М "Березняки", ТОВ "Берком", вул. Миколайчука, 11;

Ринок "Мінський", ТОВ "Явір-95", вул. Маршала Тимошенка, 14-А;

Ринок "Оптима", ТОВ Кузнєцова Ганна Анатоліївна, вул. Мурманська, 6-Д;

Ринковий майданчик ТОВ "Південний", вул. Декабристів, 2-А;

ТОВ "Лілія - МБ", вул. Героїв Сталінграда, 46-А;

ТОВ "Печерський ринок", філія, вул. М. Бойчука, 1/2;

Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД Дніпро", філія, вул. Симиренка, 5;

Ринок "Лук'янівський", ТОВ "Лук'янівський ринок", вул. Іллєнко, 1;

Ринковий майданчик "Вирлиця" ТОВ "КСН-Юніт", вул. Декабристів, 12-А.

На ринках повинні забезпечити:

масковий режим працівників і відвідувачів;

дистанційну термометрію на вході;

недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ;

забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами;

Крім того, ринки повинні бути забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо.

Нагадаємо, 15 травня в Києві відкрили 33 продовольчих ринки.

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Автор: Максим Зайченко