В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности. Движение этого общественного транспорта будет остановлено до 5 утра 8 сентября.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности будут укладывать дорожное покрытие.

Движение общественного транспорта на этот период изменят, так:

троллейбусы маршрута № 50 будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади;

будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади; троллейбусы маршрута № 91-Н будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";

будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская"; троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская"

Кроме того, на этот период увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.

Напомним, ранее в Киеве ограничивали движение автомобильного транспорта на Кольцевой дороге из-за проведения ремонта на отдельных участках дороги.