В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности. Движение этого общественного транспорта будет остановлено до 5 утра 8 сентября.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности будут укладывать дорожное покрытие.
Движение общественного транспорта на этот период изменят, так:
Кроме того, на этот период увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.
Напомним, ранее в Киеве ограничивали движение автомобильного транспорта на Кольцевой дороге из-за проведения ремонта на отдельных участках дороги.