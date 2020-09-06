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В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности

Киев, Воскресенье 06 сентября 2020 16:46
В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности
Фото: общественный транспорт в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности. Движение этого общественного транспорта будет остановлено до 5 утра 8 сентября.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности будут укладывать дорожное покрытие.

Движение общественного транспорта на этот период изменят, так:

  • троллейбусы маршрута № 50 будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади;
  • троллейбусы маршрута № 91-Н будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";
  • троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская"

Кроме того, на этот период увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.

Напомним, ранее в Киеве ограничивали движение автомобильного транспорта на Кольцевой дороге из-за проведения ремонта на отдельных участках дороги.

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