У Києві зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності. Рух цього громадського транспорту буде зупинено до 5-ї ранку 8 вересня.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття.
Рух громадського транспорту на цей період змінять, так:
Крім того, на цей період збільшать кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.
Нагадаємо, раніше у Києві обмежували рух автомобільного транспорту на Кільцевій дорозі через проведення ремонту на окремих ділянках дороги.