Фото: громадський транспорт у Києві (РБК-Україна)

У Києві зупинять рух тролейбусів проспектом Соборності. Рух цього громадського транспорту буде зупинено до 5-ї ранку 8 вересня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

На шляхопроводі на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності будуть укладати дорожнє покриття.

Рух громадського транспорту на цей період змінять, так:

тролейбуси маршруту № 50 курсуватимуть від вулиці Милославської до Дарницької площі;

курсуватимуть від вулиці Милославської до Дарницької площі; тролейбуси маршруту № 91-Н курсуватимуть на ділянках від вулиці Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Либідська";

курсуватимуть на ділянках від вулиці Милославської до Дарницької площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Либідська"; тролейбуси маршруту № 43 курсуватимуть від Кібернетичного центру до станції метро "Либідська".

Крім того, на цей період збільшать кількість рухомого складу на автобусному маршруті загального користування № 51.

Нагадаємо, раніше у Києві обмежували рух автомобільного транспорту на Кільцевій дорозі через проведення ремонту на окремих ділянках дороги.