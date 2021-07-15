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В Киеве остановились поезда на "красной" линии метро: что случилось

Автор: РБК-Украина

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. Между станциями "Дарница" и "Левобережная" человек попал под поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА),

"На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек попал под поезд. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".

"О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", - говорится в сообщении.

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