В Киеве остановились поезда на "красной" линии метро: что случилось

В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. Между станциями "Дарница" и "Левобережная" человек попал под поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА),
"На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек попал под поезд. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".
"О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", - говорится в сообщении.