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У Києві зупинилися потяги на "червоній" лінії метро: що сталося

Автор: РБК-Україна

У Києві зупинено рух поїздів на "червоній" лінії метро. Між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" чоловік потрапив під потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА),

"На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.

Зараз Поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".

"Про відновлення роботи у звичайному режимі буде відразу повідомлено", - йдеться в повідомленні.

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Київметро