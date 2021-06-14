Часть Киева до 2 июля останется без горячей воды: список адресов

С 15 июня КП "Киевтеплоэнерго" начинает временное испытание сетей на больших теплоисточниках, которое продлится до 2 июля. Без горячей воды останутся все жилые дома, больничные и учебные заведения, которые находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2 и районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка".

"За это время на гидравлическую прочность проведут испытания сетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2, районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка". В целом это 3682 жилых дома, 63 больничных учреждения, 240 детских садов, 157 школ и 1376 ведомств", - отмечается в сообщении.

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Также узнать сроки восстановления подачи горячей воды можно из объявлений на домах, на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ или по телефону 15-57 или (044) 500-1557 (с мобильного).