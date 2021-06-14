Часть Киева до 2 июля останется без горячей воды: список адресов

С 15 июня КП "Киевтеплоэнерго" начинает временное испытание сетей на больших теплоисточниках, которое продлится до 2 июля. Без горячей воды останутся все жилые дома, больничные и учебные заведения, которые находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2 и районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка".
Об этом пишет пресс-лужба Киевской городской государственной администрации.
"За это время на гидравлическую прочность проведут испытания сетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6, В-2, районных котельных "Воскресенка" и "Никольская Борщаговка". В целом это 3682 жилых дома, 63 больничных учреждения, 240 детских садов, 157 школ и 1376 ведомств", - отмечается в сообщении.
Также узнать сроки восстановления подачи горячей воды можно из объявлений на домах, на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ или по телефону 15-57 или (044) 500-1557 (с мобильного).
Напомним, что 14 июня, советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила о повышение цен на газ на территории Украины.
В частности, РБК-Украина рассказывало о обновление тарифов на электроэнергию.