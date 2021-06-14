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Частина Києва до 2 липня залишиться без гарячої води: список адрес

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 17:45
Частина Києва до 2 липня залишиться без гарячої води: список адрес Фото: в Києві відюключать гарячу воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 15 червня КП "Київтеплоенерго" розпочинає тимчасове випробування мереж на великих теплоджерелах, яке триватиме до 2 липня. Без гарячої води залишаться усі житлові будинки, лікарняні й навчальні заклади, які перебувають у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2 та районних котелень "Воскресенка" та "Микільська Борщагівка".

Про це пише пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За цей час на гідравлічну міцність проведуть випробування мереж у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2, районних котелень "Воскресенка" та "Микільська Борщагівка". Загалом це 3682 житлових будинки, 63 лікарняних заклади, 240 дитячих садочків, 157 шкіл і 1376 відомств", - зазначається у повідомленні.

Голосіївський район

Оболонський район

Святошинський район

Солом'янський район

Подільський район

Шевченківський район

Дніпровський район

Деснянський район

Також дізнатися терміни відновлення подачі гарячої води можна з оголошень на будинках, на сайті Центральної диспетчерської із питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557 (з мобільного)

Нагадаємо, що 14 червня, радник міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила про підвищення цін на газ на території України.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про оновлення тарифів на електроенергію.

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