Частина Києва до 2 липня залишиться без гарячої води: список адрес

З 15 червня КП "Київтеплоенерго" розпочинає тимчасове випробування мереж на великих теплоджерелах, яке триватиме до 2 липня. Без гарячої води залишаться усі житлові будинки, лікарняні й навчальні заклади, які перебувають у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2 та районних котелень "Воскресенка" та "Микільська Борщагівка".

"За цей час на гідравлічну міцність проведуть випробування мереж у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2, районних котелень "Воскресенка" та "Микільська Борщагівка". Загалом це 3682 житлових будинки, 63 лікарняних заклади, 240 дитячих садочків, 157 шкіл і 1376 відомств", - зазначається у повідомленні.

Голосіївський район

Оболонський район

Святошинський район

Солом'янський район

Подільський район

Шевченківський район

Дніпровський район

Деснянський район

Також дізнатися терміни відновлення подачі гарячої води можна з оголошень на будинках, на сайті Центральної диспетчерської із питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557 (з мобільного)