В Киеве ослабили карантин: что разрешено

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям
В Киеве стартовал новый етап ослабления карантина. Теперь разрешена работа ресторанов, кинотеатров и театров.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
С сегодняшнего дня заработали:
рестораны и кафе (без детских комнат)
бассейны (для индивидуальных тренировок)
кинотеатры и театры (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).
В Киеве разрешили массовые мероприятия численностью до 10 человек.
Также работают ТРЦ и магазины более 1 тыс. кв. м., рынки, спа и бассейны.
Кроме того, по-прежнему запрещаются:
банкеты (для компании больше 10 человек),
детские комнаты внутри заведений,
детские учреждения оздоровления и отдыха,
приготовление еды на открытых кухнях и буфеты самообслуживания.
Кличко заявил, что город будет контролировать соблюдение карантина. Впрочем, по его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировали 99 новых случаев коронавируса в Киеве.
РБК-Украина писало, что в стране зафиксирован новый антирекорд - 940 случаев коронавируса.
Ранее Минздрав опубликовал показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике.
Автор: Анастасия Рокитна