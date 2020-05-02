ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве до осени ограничили движение на Борщаговском путепроводе

Новости » Общество     02.05.2020 - 10:26
В Киеве до осени ограничили движение на Борщаговском путепроводе
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение перекрыли в направлении Кольцевой дороги

В Киеве сегодня, 2 мая, перекрыли движение на Борщаговском путепроводе в направлении Кольцевой дороги в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным КГГА, в направлении центра города будет открыто движение всеми тремя полосами, но проезд в сторону Борщаговки будет перекрыт. Объехать путепровод можно по маршрутам:

  • ул. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса;
  • ул. Голего - ул. Нежинская - просп. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева;
  • через Кольцевую дорогу.

Отмечается, что ремонтные работы на путепроводе планируется завершить к 1 сентября. Дорожники заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту проезда, установят многослойную гидроизоляцию и деформационные швы.

В Киеве до осени ограничили движение на Борщаговском путепроводе

Напомним, в Киеве 18 апреля ограничивали движение транспорта на Крещатике. Ограничения вводились из-за проведения текущего ремонта.

Также РБК-Украина писало, что в МВД решили перенести запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения. Запустить систему сначала планировали с 1 мая, но карантин повлиял на работу определенным подразделений полиции.

В Киеве полиция обнаружила ресторан, работавший несмотря на карантин В ОП рассказали, когда откроется метро в Украине
Новости Украины Киевограничение движенияБорщаговка
News
On Top