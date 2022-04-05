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У Києві знову можуть заборонити продаж алкоголю

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 13:09
У Києві знову можуть заборонити продаж алкоголю Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві знову можуть ввести заборону на продаж алкогольних напоїв. Ситуацію будуть моніторити ще кілька днів, після чого буде прийнято остаточне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Насправді це досить дискусійне питання (про заборону продажу алкоголю в Києві під час воєнного стану, - ред.), яке триває і зараз. Разом з тим питання не стояло у відсутності спиртних напоїв у місті. Алкоголь продавали, але поза прилавками і на чорному ринку. Тому, коли почали говорити про те, що повинні відновлювати бізнес в Києві, тому приймали таке рішення", - повідомив Поворозник.

Він повідомив, що дозволити продаж алкоголю просили ресторани і бари, які відновили роботу в столиці.

"Ресторани, які почали працювати в місті - просили, щоб їм дозволили відповідний продаж алкоголю. Ми ще промоніторимо цю ситуацію, кілька днів і подивимося, що нам скажуть фахівці. Якщо потрібно буде обмежувати - будемо обмежувати", - заявив Поворозник.

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