У Києві знову можуть заборонити продаж алкоголю

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві знову можуть ввести заборону на продаж алкогольних напоїв. Ситуацію будуть моніторити ще кілька днів, після чого буде прийнято остаточне рішення.

"Насправді це досить дискусійне питання (про заборону продажу алкоголю в Києві під час воєнного стану, - ред.), яке триває і зараз. Разом з тим питання не стояло у відсутності спиртних напоїв у місті. Алкоголь продавали, але поза прилавками і на чорному ринку. Тому, коли почали говорити про те, що повинні відновлювати бізнес в Києві, тому приймали таке рішення", - повідомив Поворозник.

Він повідомив, що дозволити продаж алкоголю просили ресторани і бари, які відновили роботу в столиці.

"Ресторани, які почали працювати в місті - просили, щоб їм дозволили відповідний продаж алкоголю. Ми ще промоніторимо цю ситуацію, кілька днів і подивимося, що нам скажуть фахівці. Якщо потрібно буде обмежувати - будемо обмежувати", - заявив Поворозник.