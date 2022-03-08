В Киеве опровергли фейк о якобы загрязненной воде

"Внимание киевляне! Не верьте слухам о недостатке реагентов для очистки воды и проблемах с ее качеством! Это фейк!" - опровергают в пресс-центре ведомства.

Там заявили, что "Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями.

Вместе с тем 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора, более современными реагентами

Также жителей столицы призвали пользоваться исключительно проверенной информацией.

"Ее можно найти на сайте, Facebook-странице Telegram-канале КГГА, а также на сайте и Facebook-странице "Киевводоканала", - пояснили в сообщении.

Напомним, ранее в КГГА опубликовали список, где можно получить питьевую воду в городе бесплатно.

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