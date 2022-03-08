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У Києві спростували фейк про нібито забруднену воду

Автор: Марія Кучерявець

У Києві прокоментували інформацію про нібито забруднену воду через нестачу реагентів для її очищення. Влада закликала містян не вірити чуткам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Увага кияни! Не вірте чуткам про нестачу реагентів для очищення води і проблеми з її якістю! Це фейк!" - спростовують у прес-центрі відомства.

Там заявили, що "Київводоканал" має достатні запаси реагентів для знезараження води відповідно до санітарних вимог.

Разом з тим, 40% води у Києві знезаражується без застосування хлору, більш сучасними реагентами

Також жителів столиці закликали користуватися виключно перевіреною інформацією.

"Її можна знайти на сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналі КМДА, а також на сайті та Facebook-сторінці "Київводоканалу", - пояснили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у КМДА опублікували список, де можна отримати питну воду у місті безкоштовно.

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КиївКиевводоканал