В Киеве из окна многоэтажки выпал маленький ребенок

Трагедия произошла в Днепровском районе столицы по адресу Русановский бульвар, 2. Там из окна 15 этажа выпал малыш.

На место оперативно прибыли медики. Им оставалось лишь констатировать смерть, ведь после падения с такой высоты у ребенка не оставалось шансов выжить.

Причины инцидента пока неизвестны. Семья мальчика не стояла на учете и считалась благополучной. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.