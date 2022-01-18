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В Киеве из окна многоэтажки выпал маленький ребенок

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 18 января, в Киеве из окна многоэтажного дома выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові еспресо" в Telegram.

Трагедия произошла в Днепровском районе столицы по адресу Русановский бульвар, 2. Там из окна 15 этажа выпал малыш.

На место оперативно прибыли медики. Им оставалось лишь констатировать смерть, ведь после падения с такой высоты у ребенка не оставалось шансов выжить.

Причины инцидента пока неизвестны. Семья мальчика не стояла на учете и считалась благополучной. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Фото: в Киеве маленький мальчик выпал из окна (t.me/vartovi_kyiv)

Напомним, во Львове из окна пятого этажа выпал музыкант, львовский скрипач 33-летний Маркиян Б. Мужчина чудом выжил и госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

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Киев